شاهد: شاهد أحدث ظهور للفنان عادل إمام بعد شائعة وفاته

نفت العديد من وسائل الإعلام المصرية، اليوم السبت، نبأ وفاة الفنان المصري عادل إمام، عقب تدهور حالته الصحية، وتم نقله على إثرها لإحدى مشافي العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر الفنان عادل إمام في الصورة، خلال كواليس تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

والفنان المصري إمام في الصورة، يظهر ممسكا بورق سيناريو المسلسل لمذاكرة أحد المشاهد التي يستعد لتصويرها.

واقترب صاحب الـ80 عاما، من إنهاء تصوير مشاهده في المسلسل، الذي يعود به للتنافس في الموسم الرمضاني، بعد غياب عن الموسم الرمضاني الماضي.

ويجسد عادل إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار تشويقي اجتماعي.

وطلب نجل عادل إمام محمد عادل إمام من جمهوره في رسالته، التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بالدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا.

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وكتب الممثل الشاب في رسالته: ""طالما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش.. طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم..وطالما بتسعى يبقى لسه في أمل..(أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا)".

شككت مصادر مُقربة من عائلة الفنان الكبير عادل إمام من مدى صحة الأنباء المتداولة حول وفاته، مرجحة أن تكون ليست دقيقة كما في كل مرة تطاله الشائعات فيها ويكون بحالة صحية جيدة.

ويعد عادل امام واحدا من اشهر الممثلين في تاريخ السينما المصرية والعربية، وله العشرات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي لا تزال خالدة في الذكريات لغاية اللحظة، مثل مدرسة المشاغبين ومسلسل ناجي عطا الله، علما أنه سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة الدولية.

وفي آخر أعماله، منع مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام من العرض في شهر رمضان الماضي، بسبب مواقفه السياسية الرافضة لوجود رقابة من أجهزة الدولة على السينما والفن في البلاد، في حين من المتوقع أن يتم بثه رسميا في رمضان القادم.