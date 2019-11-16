أسماء مواليد محرمة في السعودية أبرزها ملاك تعرف عليها

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة بتعليمات خاصة بالأحوال الشخصية و التي تحكم تسجيل أسماء المواليد من أجل اعتمادها بشكل قانوني حيث عرضت أبرز المخالفات التي لا ينبغي الوقوع فيها.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أن "ضوابط تسجيل الأسماء هي، تسجيل الاسم مجردا من الألقاب"، موضحة أنه "لا تسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم، مثل: الشريف، السيد، الحاج (..)".

وذكرت وفقاً لعربي 21، أنه لا يسمح أيضا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل "المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان، ومحمد خالد، ونحوهما"، منوهة إلى أنه يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل "عبد الرسول، عبد اللات ونحوهما".

وأكدت وزارة الداخلية أن من بين الأسماء التي لا تنطبق عليها ضوابط التسجيل اسم "ملاك"، مبررة قرار عدم السماح بتسجيل هذا الاسم، بأن "هناك فتوى شرعية تقضي بتحريمه".