فنان مصري يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان

كشف الممثل المصري زكي فطين عبد الوهاب عن بشرى سارة لجمهوره ومحبيه والتي تمثلت في شفاءه التام من مرض السرطان الذي أصيب به مؤخراً بعد خضوعه لعدة جلسات بالعلاج الكيماوي.

ونشر زكي فطين منشوراً عبر موقع "فيسبوك"، قائلاً: "أصدقائي الأعزاء، خبر سار. نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر. ده معناه أنني تقريباً شفيت، وسوف أجري أشعة بعد 3 أشهر للمتابعة، باي باي chemo.. باي باي cancer".

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وكان زكي قد أعلن منذ فترة عن إصابته بمرض السرطان وخرج وقتها ووجّه الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمساندته كثيراً طيلة فترة عمله كنقيب، وتوجه بالشكر أيضاً للفنانة نادية لطفي لأنها ساعدته في العلاج داخل أحد المستشفيات وفقاً للنهار اللبناني.

و يذكر أن زكي هو نجل الفنانة ليلى مراد وقدم خلال مسيرته عشرات الأفلام السينمائية أبرزها "بحب السيما".