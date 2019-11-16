شاهد: شيرين تقدم لجمهورها معجب من "بلاد الشوكلاته" وتقبل يده

قدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لجمهورها خلال حفل غنائي أقامته المملكة العربية السعودية، معجباً من سويسرا التي تعرف ب "بلاد الشوكلاته" وقامت بتقبيل يده.

و كشفت شيرين أن هذا المعجب السويسري كبير في السن وهو أحد معجبيها الذين يحرصون على حضور حفلاتها في كل دول العالم. فدعته إلى المسرح وحيّته وقبلت يده واعربت عن حبها له ومازحته قائلة: “خايفة حسام يموتك” وفقاً لصحيفة القدس العربي.

من ناحية أخرى، تستعد شيرين لخوض تجربة سينمائية جديدة وبطولة مطلقة للمرة الأولى في فيلم سينمائي جديد، هو الثاني في مسيرتها الفنية، إذ كانت شيرين شاركت في بطولة فيلم “ميدو مشاكل” في بداية مشوارها الفني منذ 16 عاماً.