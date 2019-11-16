شاهد: عمرو مصطفى يعود للمسرح بعد غياب طويل والوساطة تركي آل الشيخ

عاد الملحن والفنان المصري المعروف عمرو مصطفى إلى ساحة الغناء تحديداً الحفلات الصاخبة وذلك بوساطة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية خلال السماح له بإقامة حفل غنائي على مسرح المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض كأول منصة غنائية للفنان ينطلق منها من جديد.

و عقب عمرو مصطفى على إقامته حفل في السعودية بابتهاج شديد خلال لقاءه مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي ي مصر"، بالقول إن مشاركته في إحياء حفلا غنائيا، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، يعد تتويجا لمسيرة 20 عاما من التلحين والغناء.

وتابع قائلا: هذا الحفل هو الأول لي منذ 10 سنوات، وخايف، ومن خاف سلم، شايف في موسم الرياض ثقافة، سياحة، فن وحراك رهيب في الشوارع، والناس كلها مبسوطة في السعودية.

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وأضاف، أنه سيحيي الكثير من الحفلات خلال الفترة المقبلة احتفالا بمرور 20 عاما على بدء مسيرته الفنية تضمنت تلحين 1000 أغنية، كما سيحتفل بإطلاق ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد" وفقاً لمجلة سيدتي.

يذكر أن عمرو مصطفى من أشهر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا.

وأعلن عمرو مصطفى مؤخرا رغبته في اعتزال التلحين والعودة إلى عالم الغناء لاستكمال مسيرته التي تضم 3 ألبومات وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير، وأصدر مؤخرا الألبوم الرابع "لعبت مع الأسد".