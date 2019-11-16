تراند اليوم : تردد قناة atv التركية على النايل سات أبز القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

قناة atv التركية، قناة تركية تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، بدأ بثها منذ عام 1992وحتى الآن ويتم بثها من اسطنبول بتركيا عبر القمر التركي تركسات وإيتويلسات، وهي قناة منوعات أبرز ما تقدمه هو الدراما التركية الشهيرة، والتي جذبت فئة كبيرة من المتابعين في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إذ يتم ترجمتها إلى اللغة العربية بطريقة الدبلجة أو الترجمة الحية على الشاشة، وقد ذاع صيتها مؤخراً بعد حصول المسلسل التركي “ قيامة عثمان ” والذي يبث عليها، على شهرة ونسبة مشاهدة عالية جداً مما جعل البحث يتزايد على تردد القناة التركية الشهيرةatv والبث الحي لها لضمان متابعة مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس والأخير، بعد النجاح السابق الذي تميزت به الأجزاء السابقة من المسلسل منذ عام 2014 وحتى الآن.

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان ، العرض الأول على قناةatv التركية في الثامنة من مساء الأربعاء من كل اسبوع بتوقيت تركيا والسعودية والسابعة بتوقيت القاهرة، والعرض الثاني للمسلسل مساء الخميس على عدة قنوات منها اليرموك ووطن ودعوة والقدس، وبالتالي فإن البحث يزيد على قناةatv بإعتبارها هي صاحبة العرض الأول للمسلسل الأكثر شهرة ومتابعة.

من المقرر أن تنقل قناة atv التركية أولى حلقات مسلسل قيامة ارطغرل في العشرين من الشهر الحالي.

وتبث قناة atv التركية على الترددات التالية: