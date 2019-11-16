تراند اليوم : ماذا سيفعل المعلمون مع تلاميذهم صباح اليوم السبت في المدارس؟

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منعنا وجودها في الضفة
ماذا سيفعل المعلمون مع تلاميذهم صباح اليوم السبت في المدارس؟
غزة/ الخليج 365
إرشادات مهمة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذها في مدارس قطاع غزة بسبب التصعيد الأخير يوم السبت 16/11/2019؟
استقبال المعلمين للطلبة والترحيب بهم على أصوات الأناشيد الوطنية.
-كلمة مدير المدرسة الترحيبية والاطمئنان على الطلبة ودعم صمودهم .
-كلمة للمرشد النفسي لدعم الطلبة والاطمئنان على سلامتهم.
-تخفيف التكليفات الخاصة بالاختبارات والواجبات المنزلية للطلبة لمدة مناسبة يستعيد فيها الطالب والأسرة توازنهم النفسي.
-تفريغ جزء من اليوم الدراسي للحديث مع الطلبة والتعبير عن مشاعرهم.
-تفريغ الطاقة السلبية للطلبة من خلال تفعيل أنشطة داخل الغرفة الصفية (الرسم الحر – الأناشيد – سرد القصص).
-تنفيذ لقاء ترفيهي داخل المدرسة للمحافظة على السلامة النفسية.
-تنفيذ حصص التوجيه الجمعي الخاصة بالمرشدين النفسيين ( تتمحور حول التفريغ الانفعالي ).
-تنفيذ الجلسات الجماعية للحالات المتعرضة لحالات الخوف
-متابعة المرشد النفسي للتعامل مع الحالات الطارئة.
-تفعيل الوحدات الارشادية والتواصل مع أخصائي الوحدة الارشادية المركزية لتحويل بعض الحالات الفردية الصعبة.
-تنفيذ أنشطة الدعم النفسي والرعاية للطلبة.