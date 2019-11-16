تراند اليوم : ماذا سيفعل المعلمون مع تلاميذهم صباح اليوم السبت في المدارس؟

منعنا وجودها في الضفة

ماذا سيفعل المعلمون مع تلاميذهم صباح اليوم السبت في المدارس؟

غزة/ الخليج 365

إرشادات مهمة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذها في مدارس قطاع غزة بسبب التصعيد الأخير يوم السبت 16/11/2019؟

استقبال المعلمين للطلبة والترحيب بهم على أصوات الأناشيد الوطنية.

-كلمة مدير المدرسة الترحيبية والاطمئنان على الطلبة ودعم صمودهم .

-كلمة للمرشد النفسي لدعم الطلبة والاطمئنان على سلامتهم.

-تخفيف التكليفات الخاصة بالاختبارات والواجبات المنزلية للطلبة لمدة مناسبة يستعيد فيها الطالب والأسرة توازنهم النفسي.

-تفريغ جزء من اليوم الدراسي للحديث مع الطلبة والتعبير عن مشاعرهم.

-تفريغ الطاقة السلبية للطلبة من خلال تفعيل أنشطة داخل الغرفة الصفية (الرسم الحر – الأناشيد – سرد القصص).

-تنفيذ لقاء ترفيهي داخل المدرسة للمحافظة على السلامة النفسية.

-تنفيذ حصص التوجيه الجمعي الخاصة بالمرشدين النفسيين ( تتمحور حول التفريغ الانفعالي ).

-تنفيذ الجلسات الجماعية للحالات المتعرضة لحالات الخوف

⁦⁩-متابعة المرشد النفسي للتعامل مع الحالات الطارئة.

-تفعيل الوحدات الارشادية والتواصل مع أخصائي الوحدة الارشادية المركزية لتحويل بعض الحالات الفردية الصعبة.

-تنفيذ أنشطة الدعم النفسي والرعاية للطلبة.