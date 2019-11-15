تراند اليوم : عنتيل المحله .. فيديو عنتيل المحله الجديد 2020

أكد مصادر محلية في محافظة المحلة قيام عنتيل المحلة الجديد الذي يدعى "اسماعيل . ا" 39 عاماً بالهروب بشكل مفاجيء من قرية كفر حجازي خوفاً من الاعتداء عليه من قبل أبناء القرية على خلفية الفيديوهات الجنسية المسربه له مع عدد من فتيات ونساء القرية .

الفيديوهات المسربة لعنتيل القرية شكلت موجة سخط وغضب كبير في الرأي العام المصري والتي جرى تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يظهر فيها عنيتل المحلة "اسماعيل" وهو صاحب محل توك توك برفقة عدد من النساء والفتيات في أوضاع جنسية اباحية يقوم بتصوريهم .

يذكر أن الفيديوهات التي تم تسريبها جاء نتيجة تعرض حاسوب صاحب محل توك توك لسرقة من قبل عامله ، وقيام العامل بمساومة صاحب محل التوك توك ودفعه غرامة مقابل هذه الفيديوهات الجنسية ، وطلب مبلغ 50 ألف جنية، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح مضيفا أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي “الدوكش” وقام بسرقه جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي.

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يذكر أن المحلة شهدت في وقت سابق عنتيل آخر تم القبض عليه ، حيث كان يقوم بتصوير عدد من الفديوهات الاباحية لنساء وفتيات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

لمشاهدة تفاصيل فيديو عنتيل المحلة الجديد اضغط عبر الرابط التالي .