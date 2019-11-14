شاهد: سما المصري تهاجم تركي آل الشيخ وتشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة سما المصري أثناء توجيهها رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل شيخ.

وظهرت الفنانة المصرية في صالون حلاقه أثناء حلاقة شعر طفل صغير، حيث قالت علي فكرة يا تركي أننا ممكن أحلق لك أمكن لما تحلق ترتاح وتبطل تجيب سيرتي"

وأضافت المصري رئيس هيئة الترفيه أن فاق المصريين في "التقليح".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مفاجأة سارة لجمهور وهي حضور مواطنه الفنان عبدالمجيد عبدالله، في فعاليات ”موسم الرياض“ وتحديدًا في ليلة ”نصف قرن والبدر مكتمل“.

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وشارك تركي آل الشيخ، متابعيه عبر حسابه على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عبدالمجيد عبدالله، وهو يتحدث عن الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، والملقب بـ“مهندس الكلمة“.

وسيشارك عبدالمجيد عبدالله، ضمن فعاليات ليلة ”نصف قرن والبدر مكتمل“ المقرر إقامتها يوم 12 نوفمبر المقبل، وهي ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور نخبة من الفنانين العرب، وسط أجواء رائعة من الطرب الأصيل.

وأعلن القائمون على موسم الرياض 2019 عن افتتاح فعاليات معرض السيارات بتاريخ 21 نوفمبر في كافة محافظات المملكة العربية السعودية بتنظيم من هيئة الترفيه السعودية.