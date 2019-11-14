أعلنت جامعة دمشق، اليوم الخميس، عن إصدار نتائج مفاضلة التعليم المفتوح لعام 2019 _ 2020، عبر الموقع الإلكتروني إلى جامعة دمشق عبر الانترنت.

وأكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني، إصدار نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق، حيث بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الكترونيا عبر موقع الجامعة فور نشرها .

وأوضحت أن نتائج مفاضلة التعليم المفتوح، تظهر رسمياً لجميع طلاب عبر موقع جامعة دمشق عبر الانترنت، وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الكترونيا عبر موقع الجامعة فور نشرها اليوم الخميس .

رابط نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2019 2020 جامعة دمشق _ فور نشرها من هنــــــا

يشار إلى أن طلبات التسجيل في المفاضلة في جامعة دمشق جرى التقدم لها من يوم الأحد 27-10 ولغاية يوم الثلاثاء 5-11-2019، توزعت في ثمانية مراكز في جامعة دمشق، المكتبة المركزية للفرع الأدبي والمهني، وكلية السياحة للفرع العلمي، وطب الاسنان للمهني، وكلية الآداب الأدبي، وكلية الصيدلة للعالمي، وكلية الزراعة للفرعين الأدبي والمهني، ومركز التعليم المفتوح لأبناء الأمهات السوريات وذوي الشهداء والجرحى، وحملة شهادات عرب وأجانب وشهادات المعاهد، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز مديرية النظم والمعلومات يستقبل الخالات الخاصة من تعديل بيانات وإدخال بيانات شهادات قديمة.

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وكان مجلس التعليم العالي قد أعلن عن قواعد القبول للتقدم لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019 - 2020، حيث يشترط في قبول الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعدلها، أن يكون قد مضى على حصول الطالب على الشهادة الثانوية سنتان على الأقل، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو المهنية المطلوبة للبرنامج، أن يحقق شرط العلامة في بعض مواد الشهادة الثانوية ٧٠% في مادة اللغة الانكليزية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الانكليزية على ان تكون لغة التفاضل منسجمة مع الاختصاص، و٧٠% في مادة اللغة العربية و ٦٥%في مادة اللغة الأجنبية (الانكليزية او الفرنسية ) لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الإعلام .

وتقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها، وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الاستيعاب، ويتم القبول من دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن ما يقرب من 16961 ألف طالب وطالبة قاموا بالتسجيل للالتحاق بكليات التعليم المفتوح.

وفي وقت سابق،أكد وزيـر الصحة عن أنه تم الافصاح عن نتائج مفاضلة الصحة للعام 2020 2019 في الجمهورية العربية السورية، عبر الموقع الإلكتروني لجميع المتقدمين لمفاضلة الصحة في سوريا.

وقال وزيـر الصحة أنّه لـن يكـون هناك ضمن مفاضلة الصحة شيء اسمه فرز دمشق فقط، بل ستُسبدل بـ " المنطقة الجنوبية" و بالتالي الفرز سيكون بين ((دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة)).