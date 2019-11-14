تراند اليوم : سما المصري شاذة؟ – صور

ننتقد الرقاصة المصرية سما المصري، كثيرًا من حيث ملابسها وإطلالتها المثيرة وكيف تتعمّد الإغراء في كل إطلالتها إن من خلال الصور أو الفيديوهات التي تنشرها يوميًا حتى تحصل على عدد كبير من التعليقات والمشاهدات وبالتالي على مدخولٍ محدد.

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ورغم أننا من المنتقدين لها، لكننا لا نصدق أنها شاذة كما قال البعض، خصوصًا بعد انتشار صور لها وبدت تقبل صديقتها بوحشية، لكن حين دخلنا إلى صفحتها رأينا إنها تلعب دورًا مع صديقتها لا أكثر ولا أقل.

لا نتفق مع تفكير سما ولا منع تحررها الكبير، لكننا لا يمكننا أن نكون شركاء في إتهامات باطلة وغير صحيحة، وإن الصور المنتشرة صحيحة لكنها مأخوذة من فيديو مضحك وليس شاذًا.