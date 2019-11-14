ترددات قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة Abu Dhabi Sport _ بث مباشر

ستقام العديد من المباريات الرياضية اليوم الخميس، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تبث قناة Abu Dhabi Sport أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد أهم مباريات كرة القدم العربية والدولية.

ويتابع قناة أبوظبي الرياضية الملايين من عشاق الكرة العربية والمباريات والبطولات العربية الكبرى،حيث قامت ببث مباريات من الدوري الخليجي، ومباريات من الفرق المصرية.

أبوظبي الرياضية هي قناة رياضية متخصصة تتبع لمجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون من 8 قنوات فضائية، أربع قنوات تبث مجانا و قناتين مشفرة،بالإضافة إلي قناة YAS Sports مفتوحة وقناة EDGE مشفرة.

وتبث برامجها من أبوظبي وهي تابعة لشركة أبوظبي للإعلام. تقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

ترددات قنوات أبو ظبي 2019 Abu Dhabi Sport :-

عرب سات: التردد: 11804 عمودي 27500 3/4

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ياه سات A1: التردد: 12054 أفقي 27500 8/9

نايل سات: التردد: 12091 عمودي 27500 5/6

قنوات أبو ظبي سبورت من أبرز القنوات الرياضية المتخصصة في الإمارات، والتي تمتلك جمهور كبير وضخم في الوطن العربي، تعمل على نشر وبث كل أخبار الرياضة أول بأول من خلال برامج رياضية متخصصة و استديوهات تحليلية .

ويسعى منتخب الامارات لإستعادة نغمة الإنتصارات عندما يحل ضيفاً على فيتنام في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

ويدخل منتخب الإمارات مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للحفاظ على آماله في التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المونديالية، حيث يدرك "الأبيض" أن الهزيمة أمام فيتنام ستقلص من حظوظه في مواصلة المشوار.

وتملك الإمارات ست نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف تايلاند وفيتنام، اللتين تتقاسمان الصدارة.

واستهل منتخب الإمارات مشواره في التصفيات بالفوز على ماليزيا واندونيسيا قبل أن تخسر أمام تايلاند في الجولة الماضية ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة.