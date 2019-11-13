تراند اليوم : هيفا وهبي و6 أصابع في قدمها؟ – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الصورة الأولى لشخصيتها التي ستلعبها في فيلمها السينمائيأشباح أوروبا وأطلت بشعر أشقر فاتح وهذه المرة الأولى التي تغير فيه اللوك بشكل كبير.

اقرأ: هذه هيفا وهبي.. هل تصدقون؟ – صورة

وكان اللافت أن هيفا ارتدت حذاءً مفتوحًا لأول مرة، وعادة أغلبية الـ Shoes الذين تنتعلهم تكون مغلقة، لكن هذه المرة قررت أن تكون مختلفة جدًا.

وما لاحظناه أن هيفا لديها 6 أصابع في قدمها وليس خمسة، ولا نعلم إن كانت الصورة “غشتنا” أم أن تقنية الفوتوشوب أظهرت خطأ كبيرًا كما حصل مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.

اقرأ: كيم كاردشيان لديها 6 أصابع؟ – صور