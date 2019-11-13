تراند اليوم : تسريب فيديو ثانٍ لرنا هويدي مع خالد يوسف يضاجعها باوضاع شاذة – فيديو

في 27 شباط – فبراير، أُلقي القبض على المذيعة المصرية رنا هويدي، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لوجودها ضمن بطلات فيديوهات المخرج خالد يوسف، الذي كان غادر إلى باريس ولم يعد حتى الآن.

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رنا هويدي خامس بطلات أفلام خالد يوسف بعد زميلاتها منى فاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان والراقصة كاميليا.

عدد من الصور الجنسية والفيديوهات انتشرت لرنا هويدي وتم تداولها على السوشيال ميديا، وآخرها فيديو ظهرت فيه بالملابس الداخلية السوداء ترقص بإثارة على أنغام الزمن الجميل، لخالد الذي وثّق كل اللحظات على هاتفه الشخصي.

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