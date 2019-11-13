تراند اليوم : تسريب فيديو لزوجة خالد يوسف السعودية تمارس الشذوذ امام زوجها وتدافع

دافعت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عن زوجها المخرج المصري خالد يوسف، بعد انتشار فيديوهات إباحية له مع الممثلتين المصريتين شيما الحاج، ومنى فاروق.

منى فاروق وشيماء الحاج فضيحة لم نعرفها من قبل

قالت السعودية شاليمار: زوجي بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا، ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، زوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك).

كان خالد يوسف فرّ هارباً إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 1 فبراير/شباط الجاري، مدعياً أن سبب سفره جاء بغرض زيارة زوجته وابنتهما، وليس خوفاً من إلقاء القبض عليه بعد الفيديو الإباحي وإلقاء القبض على شريكتيه الممثلتين اللتين ذلهما.. وفوق ذلك تطل زوجته ولا تخجل وتهدد بالقضاء وتدعي أن زوجها نحن من نشوهه ووليست أعضائه الجنسية وانحرافه وعرض نفسه يمارس الدعارة في الفيديوهات ويوزعها على الناس.

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