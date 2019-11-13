تراند اليوم : هيفا ماجيك مع حبيبها اللبناني على التخت – صور

صبحي عادل المصرية، فلسطيني الجنسية، تحوّل إلى أنثى واختار عدداً من الأسامي قبل أن يستقر على اسم هيفا ماجيك، لتتزوج من حبيبها اللبناني ربيع وتحصل على الجنسية اللبنانية، طالما أنه حصل على هوية (أنثى).

صور قديمة انتشرت لهيفا مع حبيبها اللبناني ربيع الذي كان مشتركًا في مسابقة ملك جمال لبنان، أثناء تواجدهما على التخت، وقبّلا بعضهما بحب.

لم تكترث ماجيك لكل التعليقات السلبية التي تُحظى بها مع كل صورة مثيرة تنشرها أو فيديو لا تقدّم فيها إلا الإغراء، وتعيش على راحتها دون أي محاسبة.