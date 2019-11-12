تراند اليوم : شاهد: فضيحة الممثل المصري خالد النبوي تشعل مواقع التواصل

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مقطع فيديو للممثل المصري خالد النبوي، حيث اتهم النشطاء مسلسل ممالك الناربمحاولة تشويه سمعة الخلافة العثمانية.

وخرج الممثل خالد نبوي في “برومو” المسلسل، الإعلان الترويجي و المفروض ان يشدك لما هو اكبر و اجمل، وبالعادة يتم إختيار أقوى المشاهد في الإعلانات، قال خالد نبوي في المشهد وهو يحث جنوده:صابروا و رابطوا بدل “صابروا ورابطوا”، ولا نعلم ماذا يريد هذا القائد الكبير من جنوده أن يربطوا؟.

وقال النشطاء كيف لمن كتب هذا السيناريو ومن أخرجه أنتمر هذه الكلمة في التصوير، وكيف مرت في الإعلان الترويجي للمسلسل الذي صرف عليه الملايين، وجاء لينافس مسلسل أرطغرل و مسلسل قيامة عثمان التركي.

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ونشر ناشط الفيديو وعلق عليه بقوله:“خالد النبوي في برومو مسلسل ممالك النار الإماراتي بيقول للجنود “صابروا واربطوا” بدل “صابروا ورابطوا”.. ودا المفروض البرومو وجملة على لسان البطل، يعني زبدة العمل.. أومال لما ندخل في الغريق هنلاقي إيه!؟ الجواب باين من عنوانه عامة!”

وكان الشيخ فيصل بن جاسم آل الثاني أيضا قد علق على تغريدة منتج المسلسل الذي لم يفهم عن ماذا يتحدث المسلسل الذي أنتجه، ولكن الملايين كانت تكفي لإنتاج أي شيئ يريده بن زايد ولي عهد أبوظبي الذي صرف على المسلسل.

نشرت عدة مواقع الكترونية البرومو الأول لـ مسلسل ممالك النار وحمل عبارة: "قانون دموي حكم إمبراطورية فأصبح لعنة تطاردهم"، الأمر الذي أثار شبهات ما قد يحتويه المسلسل من هجوم على الدولة العثمانية .