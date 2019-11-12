تراند اليوم : شاهد حقيقة فضيحة زوجة رياض محرز

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية والعالم، بعدما نشرت وسائل إعلام لندنية، خبرًا يتحدث عن فضيحة زوجة رياض محرز الدولي الجزائري نجم نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي في نسخته الأخيرة.

جاء ذلك عقب نشر صحيفة "ذا صن" و"ميرور" اللندنيتين، تقارير منفصلة تحدثتا فيه عن لقاء جرى بين ريتا جوهال عارضة الأزياء البريطانية وزوجة رياض محرز حاليا، والملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر في نادٍ ليلي بمدينة مانشستر الإنجليزية.

ونقلت الصحيفتان عن مصادر قولها إن زوجة رياض محرز، قضت سهرة على مائدة الملاكم الأمريكي المشهور، مشيرة إلى أن هناك انسجام كان بينهما خلال اللقاء، الأمر الذي أدى إلى صدمة الدولي الجزائري.

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بدورها، خرجت "ريتا" ذات الأصول الهندية عن صمتها لتنفي كل ما نشرته وسائل الإعلام البريطانية حول علاقتها بالملاكم ديونتاي وايلدر، داعية الجميع إلى تحري الصدق والدقة في تداول مثل هذه الأنباء.

ووجهت زوجة رياض محرز رسالة إلى من وصفتهم بأنهم "لا يملكون عقلا"، قائلة : "أغلقوا أفواهكم رجاء، هذا كذب وافتراء، نحن لم نتحدث سوى عن البيزنس"، لافتة إلى أنه "لا يوجد أي شخص تعرّض للصدمة"، في إشارة إلى زوجها نجم نادي مانشستر سيتي.

يشار إلى أن رياض محرز معروف بالتزامه بتعاليم الدين الإسلامي وأداء مناسك العمرة والصلاة، ويبتعد دائما عن الحفلات وحياة المشاهير، علما أنه تزوج عارضة الأزياء "ريتا جوهال" التي ظهرت في مقطع فيديو أثناء تعلم ابنتها الصلاة مؤخرا، منذ حوالي أربع سنوات فقط.