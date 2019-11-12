الاكثر متابعة اليوم - شاهد| رانيا يوسف تتحدث من جديد عن ظهورها في الفيديو الإباحي مع خالد يوسف!

استضاف برنامج ” كلام نواعم” على شاشة “ام.بي.سي” السعودية، الفنانة المصرية رانيا يوسف، وخلاله تطرّقت الى الفيديوهات الإباحية المنسوبة لها مع المخرج والبرلماني المصري المعروف خالد يوسف.

وقالت رانيا: ”أخيرًا اتضايقت عشان اسمي ارتبط بشخص وفيلم أنا مليش أي علاقة بيه.. لأن ده حرام ومش حقيقي واتظلمت جامد جدًا لأنهم مجرد حطوا اسمي على الفيلم عشان تريند وده عشان الفيلم يتشاف“.

وأشارت إلى أن اتهامها بأنها تتعمد ارتداء الملابس المثيرة من أجل لفت الأنظار إليها غير صحيح بالمرة، قائلة ”أنا مش محتاجة ألفت الأنظار.. هو ٤٥ سنة ده يعتبر كبرت؟.. العمر ده مجرد رقم لأن المهم إنتي شايفة نفسك عمرك كام سنة، والناس شايفينك إزاي.. يعني أنا شايفة نفسي عمري ٣٥ سنة“.

وأكدت: ”العري نسبي من مجتمع إلى آخر ومن عقلية إلى أخرى، وأنا براعي حدودي كويس أووي من خلال التركيز في ارتداء الملابس المناسبة للمكان الذي سأذهب إليه، يعني لما بسافر بلبس بكيني وشورت براحتي“.