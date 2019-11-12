تراند اليوم : تجدد مسيرة الاغتيالات الغادرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)

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تجدد مسيرة الاغتيالات الغادرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)
غزة / الخليج 365
11/11/2004 ياسر عرفات
14/11/2012 احمد الجعبري
11/11/2018 نور بركة
12/11/2019 بهاء ابو العطا
1/11/2005 حسن المدهون, فوزي ابو القرع
2/11/1994 هاني عابد
8/11/2000 فارس عودة
9/11/2000 حسين عبيات
19/11/1935 عز الدين القسام على يد القوات البريطانية
22/11/2000 جمال عبد الرازق
22/11/2000 ابراهيم بني عودة
23/11/2001 محمود ابو هنود
24/11/1989 عبد الله عزام
24/11/1993 عماد عقل
26/11/1993 خالد الزير
28/11/1993 احمد ابو الريش
المجد رحم الله الشهداء