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تراند اليوم : تجدد مسيرة الاغتيالات الغادرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)

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تجدد مسيرة الاغتيالات الغادرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)

غزة / الخليج 365

 11/11/2004 ياسر عرفات

  14/11/2012 احمد الجعبري

 11/11/2018 نور بركة

 12/11/2019 بهاء ابو العطا

 1/11/2005 حسن المدهون, فوزي ابو القرع

 2/11/1994 هاني عابد

 8/11/2000 فارس عودة

9/11/2000  حسين عبيات

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 19/11/1935  عز الدين القسام على يد القوات البريطانية

 22/11/2000 جمال عبد الرازق

 22/11/2000  ابراهيم بني عودة

  23/11/2001 محمود ابو هنود

 24/11/1989  عبد الله عزام

24/11/1993  عماد عقل

  26/11/1993 خالد الزير

  28/11/1993 احمد ابو الريش

المجد رحم الله الشهداء

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