تراند اليوم : مسلسل الحاج نعمان الحلقة 70 .. مسلسل الحاج نعمان الحلقة 70 الاخيرة كاملة

مسلسل الحاج نعمان الحلقة 70 ، وتدور قصة مسلسل الحاج نعمان الحلقة 70 حول تأثير المال و نفوس البشر عندما يتحكم المال بعقولهم وتموت ضمائرهم و تدور أحداث الجزء الأول في أواخر سبعينيات القرن العشرين، حيث نجد عائلة الحاج نعمان تاجر الموبيليا والذي لديه ابن وحيد (خالد) يعاني من الفصام .يسعى الحاج نعمان "صلاح عبد الله" لجعل ابنه يعيش حياة طبيعية و يقوم بتزويجه من ابنة عمه ليتم الطلاق في مرحلة لاحقة ثم يتزوج من راضية "سحر الصايغ" التي لها دور كبير في استقرار حالة النفسية لتتطور الاحداث فيم بعد و تهرب راضية و يموت خالد و بهية زوجة الأب.

عرض الجزء الثاني من المسلسل عام 2018 في نفس القناة ، وتدور أحداثه حول انتقال الأحداث لفترة خمسة وعشرين سنة حيث يتوفى خالد ابن الحاج نعمان، ويظهر ابنه الذي أنجبه من زوجته راضية والذي رفض الاعتراف به،و تتطور الأحداث ليظهر الحاج نعمان و يتم اللقاء بعد 25 سنة وينتقل للعيش بين عائلة الأب في دمياط و لكن الطمع في الارث من طرف بقية افراد العائلة يعقد الوضع ثم تنكشف الحقيقة و يعود كمال ليعيش مع جده.