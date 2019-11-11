شاهد: مجهولون يهاجمون فرقة استعراضية في حديقة الملز في الرياض

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، إن مجهولين هاجموا فرقة استعراضية كانت تقدم عرضًا في حديقة الملز في الرياض.

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وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، فرقة استعراضية تؤدي عرضًا على المسرح، بينما يتجمع حولها الناس للمشاهدة عندما هجم شخصان على أفراد الفرقة فوق المسرح.

وسقط عدد من أفراد الفرقة والمهاجمين أيضًا، وقد ترددت أنباء عن أن الهجوم تسبب بطعن أكثر من شخص من أفراد الفرقة.

وقال أحدي المغردين يجب وضع حراسه على المسارح والتفتيش اثناء الدخول، المتطرفين والمتخلفين لا زالو موجودين بوجوه خفيه . وبعدين يعني ؟؟ خلاص ياخي مب عاجبتك اقعد ببيتك.

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ولم يصدر تعليق رسمي حول حقيقة الفيديو المتداول حتى الساعة.

ويندرج العرض ضمن سلسلة فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية تشهدها منطقة الرياض ضمن ”موسم الرياض“ الذي يستمر على مدى 70 يومًا.

وفي وقت سابق، أعلن القائمون على موسم الرياض 2019 عن افتتاح فعاليات معرض السيارات بتاريخ 21 نوفمبر في كافة محافظات المملكة العربية السعودية بتنظيم من هيئة الترفيه السعودية.

ويستقبل معرض السيارات خلال موسم الرياض 2019 العديد من الفعاليات وعروض السيارات الحديثة التي تعرض لأول مرة، بالإضافة إلى عرض سيارات قديمة من قبل الشركات العالمية، كما يضم المعرض العديد من الكورسات التي تخص جميع تفاصيل السيارات.