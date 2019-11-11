شاهد: فوز العتيبي تنشر فيديو جرئ مع زوجها وتثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للناشطة السعودية الشهيرة فوز العتيبي، مع زوجها على السرير، مما أدي الى موجة غضب وهجوم عليها، وأثار جدلا واسعا بالسعودية.

وردت الناشطة فوز العتيبي عليهم، مشيرة إلى أن الرجال يعانون من عقد النقص مستعينة في هجومها بأحد الشعراء الذي يهاجم الرجال.

ونشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، تضمنت مقطع فيديو للشاعر وهو يتحدث عن رجولة الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطًة بـ"شنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس"، وأوضح أن هذه عُقد تاريخية مرسخة في عقول الرجل.

وعلقت فوز العتيبي في تغريدتها على مقطع الفيديو فقالت: "الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار".

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وتابعت :" ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا".

وقالت “فوز” خلال استضافتها ببرنامج “اتجاهات” الإعلامية “نادين البدير” المُذاع على فضائية “روتانا خليجية” إن زوجها كان من متابعيها لمدة سنتين، وتعارفا على بعضهما البعض، ولأنه كان من متابعيها فإنه كان يعلم كل تفاصيل حياتها وتزوجا خلال شهرين فقط.

وردت” فوز” على سؤال حول تخوفها من تغير زوجها بعد الزواج، مشيرة إلى أنها اشترطت في عقد زواجها مؤخر ٥٠٠ ألف ريال في حالة الطلاق دون اقتناعها، أما إذا كان الطلاق عن اقتناع من الطرفين فلا يدفع زوجها المؤخر.

واستطردت أنها تبلغ من العمر ٢٨ عاما، بينما يبلغ زوجها ٢٩ عام وهو مقتنع بها و بأفكارها وهي مقتنعة به، حتى لو كان هناك خلاف مع المحيطين بهما.