شاهد: عمرو دياب يتعرض للضرب على المسرح



أعلن الموسيقار يحيى الموجي قصة طريفة حصلت معه في إحدى حفلات الفنان المصري عمرو دياب، الذي تجمعه به علاقة صداقة، لافتا إلى أنه اضطر لضربة على المسرح، رغم علاقة الصداقة التي تجمعهما.

تحدث الموسيقار يحيي الموجي المسيرة التي شكلها مع الفنان المصري ​عمرو دياب​ منذ انطلاقته وتأثير دراسته للموسيقى الغربية على ما قدمه مع دياب من أغنيات.

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وكشف يحيى الموجي عن علاقة الصداقة التي تجمعه بعمرو دياب قبل شهرته في لقائه ضمن برنامج "المساء مع قصواء" الذي يعرض عبر قناة TeN. .

وذكر أثناء تحدثه عن صداقتهما عن موقف كوميدي جمعه بعمرو دياب على المسرح في إحدى الحفلات إذ فوجيء بحشرة كبيرة تقف على ظهر عمرو دياب وخشي الموجي أن يتوتر دياب فور رؤيته الحشرة فبادر بضربه على ظهره فما كان من عمرو دياب إلا أن تعجب من الأمر لكنه تابع الغناء وبعد الحفل علم دياب ما حصل وتوضحت له الأمور ودخل في موجة من الضحك.

والفنان المصري عمرو دياب مغنٍ مِصري، يعد واحد من أشهر المطربين في الوطن العربي حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية، تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.