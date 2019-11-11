تراند اليوم : شاهد: فضيحة المطربة أنجي خوري تشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفضيحة المطربة السورية أنجي خوري، حيث فجرت الفنانة قمر لها فضيحة جنسية من العيار الثقيل عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي على انستغرام.

وتظهر إحدى الصور الفنانة انجي عارية تماماً في غرفة أحد الرجال وفي أسفل الصورة قدم رجل وأخرى لإمرأة تضع طلاء أظافر، وتريد قمر أن تثبت للجمهور – بعد خصام شديد بينهما وصل الى القدح والذم والسب بل والضرب – أن تثبت ما يدلّ على أن أنجي كانت تمارس الجنس الثلاثي مع رجل وامرأة.

وحجبت الفنانة قمر جسم إنجي ووجه أحدهم في الصورة المعلقة في الغرفة بوجه قرد لتخفي هوية الرجل التي تمارس إنجي الجنس معه.

كما كتبت على صورة أخرى أن إنجي تتنافس مع والدتها على الزبائن مقابل 500 دولار أمريكي. واتهمت كذلك إنجي بأنها مصابة بمرض نقص المناعة الإيدز، لأنها تمارس علاقات جنسية .

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وفي وقت سابق، كشفت المطربة ​انجى خوري،​ تفاصيل جديدة حول تعرضها للخطف على يد فنان وفنانة وتابعت مؤكدة انها تعرضت للضرب وتم اخذ هاتفها الجوال منها وطالبت الاستعانة به حتى لا تتكلم وتكشف تفاصيل أكثر عن الموضوع.

اتهمت الفنان السورية اللبناني آدم شحادة بفيديو سابق بخطفها ليومين في منطقة صبرا و تعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة ​الفنانة قمر​.