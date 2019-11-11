مواطنة تصاب بنوبة قلبية بسبب مسألة رياضيات

أفادت مصادر طبية في دولة الصين، أن مواطنة تبلغ من العمر (36) عاماً حضرت الى المستشفى بعد إصابتها بنوبة قلبية بشكل مفاجئ أثناء قيامها بحل تمرين في مجال الرياضيات برفقة نجلها الذي يبلغ من العمر (9 أعوام).

ويذكر، أن المواطنة الصينية تدعى "وانغ" أصيبت بنوبة قلبية حادة أثناء شرحها لنجلها الطالب مسألة في الرياضيات وشعرت بالإحباط واليأس لأنه لم يستوعبها جيداً، حيث نقلت الى المستشفى بعد إساءة حالتها الصحية.

أوضحت المصادر، أن المواطنة حاولت مع طفلها مرات عديدة، ولكنه لم يستوعب طريقة حل المسألة، ما جعلها تشعر بالغضب وبدأ قلبها ينبض بسرعة قوية واصيبت بضيق في التنفس، حيث تم تشخيص إصابتها باحتشاء عضلة القلب، وفقا لموقع سبوتنيك.

ويذكر أن وانغ التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، بأنها غضبت كثيرا بسبب عدم فهم ابنها لشرحها، لكنها لم تتخيل أن غضبها سيكون له عواقب وخيمة على صحتها.