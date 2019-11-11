رامي جمال يكشف إصابته بالبهاق وفنانة مصرية تقف إلى جانبه

كشف المغني المصري رامي جمال لأول مرة عن إصابته بمرض جلدي معروف بالبهاق عبر صفحته الشخصية في تطبيق انستغرام متحدثاً عن معاناته النفسية جراء نظرات الناس الثاقبة وانتقاداتهم الحادة لهذا المرض مشيراً إلى احتمالية اعتزاله للفن والغناء.

وقال المطرب في منشوره: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وتابع رامي قائلا: "رضيت وسلمت أمرى لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وأضاف: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كده، وفكرت في كلامهم بصراحة".

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و اشتكى رامي جمال وفقاً لموقع الفن، من معاملة الناس التي وصفها بالقاسية لعدم تقبلهم مرضه كما هو مما دفعه للقول إنه سيعتزل مهنة الفن وتحديداً الغناء أو أن يقبله الناس بشكله الحالي دون انتقادات.

فيما أعلنت الفنانة المصرية زينة تضامنه وتعاطفها مع مرضه على الرغم من أنها لا تعرفه ولا يجمعها به أي علاقة صداقة إلا أنها قالت عبر حسابها في انستغرام.

"انسان محترم ربنا يعفوا عنك ...للاسف احنا في دنيا مابترحمش والنَّاس بقت صعبه ياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة ...انت انسان موهوب يمكن انا ماتشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك واوعي تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفوا عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من اهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس".