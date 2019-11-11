تراند اليوم - تسريب صورة فاضحة لمذيعة MBC السابقة مع خالد يوسف

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة عارية قيّل أنها تعود للإعلامية رنا هويدي الضحية الخامسة للمخرج والبرلماني خالد يوسف ، والتي تم إلقاء القبض عليها بأمر من النيابة العامة بتهمة التورط في مقطع فيديو جنسي .

وكانت قد كشفت بعض المواقع الفنية عن أن رجال أمن مطار القاهرة الدولي ألقوا القبض على مذيعة فضائية mbc مصر السابقة ، أثناء محاولتها إنهاء الإجراءات اللازمة لسفرها إلى الخارج ، حيث ضبطت وبحوزتها مبلغ مالي .

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كما كشفت بعض المصادر عن أن رنا هويدي اعترفت أمام النيابة العامة في مصر بأنها تزوجت من المخرج المصري بشكل عرفي وقد جاءت اعترافاتها مطابقة لاعترافات كل من الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان اللواتي تم توقيفهن ضمن فضيحة الفيديوهات الإباحية المنسوبة لـ خالد يوسف .

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