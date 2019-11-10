موقف محرج على الهواء مباشرة في مظاهرات لبنان - شاهد الفيديو

أقدم أحد المتظاهرين اللبنانيين ، اليوم الأحد، على تصرف مثير للجدل مع إحدى الصحفيات، خلال تغطيتها الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

قام أحد المتظاهرين بتقبيل مراسلة قناة سكاي نيوز أمام عدسات الكاميرا، أثناء نقلها ما يحدث على الهواء مباشرة، الأمر الذي تسبب بإحراجها.

وبدى على المراسلة الدهشة والصدمة مما فعله المتظاهر بتوقفها للحظات عن الكلام قبل عودتها للتحدث مرة أخرى.

وتشهد لبنان، مظاهرات واسعة في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، واحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.