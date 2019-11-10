الإمارات تشهد أمطارا غزيرة وسيول

تعرضت مناطق عديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إلى أمطار غزيرة ومتوسطة، ذلك تزامناً مع المنخفض الجوي الذي عمّ أجواء غالبية المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، قد يكون طقس اليوم غائماً بوجه عام، مع احتمالية تساقط السحب على مناطق متفرقة، وانخفاض في درجات الحرارة، وسوف تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حيث شهدت مدينة أبو ظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، رأس الخيمة في الإمارات، تساقط أمطار تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة، وشهدت دبي منذ الصباح أجواء ملبدة بالسحب.

ومن جهتها، طالبت شرطة مدينة دبي، من سائقي السيارات من أجل تخفيف السرعة وذلك في ظل توقع سقوط المزيج من الأمطار، تجنباً من أي انزلاق مفاجئ للمركبة، داعية الجميع بتوخي الحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية.

Advertisements

أما في مدينة رأس الخيمة، سجل المركز الوطني للأرصاد تساقط أمطار قوية، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء الماطرة في منطقة ”شعم“ وجبل جيس.

وفي الفجيرة التي تشهد منذ مساء أمس تساقط أمطار غزيرة، تواصلت الأمطار اليوم، في وقت لجأت فيه بعض المدارس إلى تعليق الدراسة في ظل الأجواء المناخية الحالية.

وفي إمارة الشارقة، شهدت مدينة خورفكان هطولًا للأمطار، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تساقط الأمطار في عدة مناطق مع الشارقة. وفقا لموقع إرم نيوز.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد دعت الجمهور في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، " إلى توخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليًا، والتي سوف يصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير".