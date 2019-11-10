افتتاح أول فندق من علامة فوكو أحد فنادق مجموعة انتركونتيننتال في العاصمة الرياض

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، عن افتتاح أول فندق من علامة فوكو في عاصمة المملكة العربية السعودية. ويأتي افتتاح الفندق الجديد من فئة خمسة نجوم بالتعاون مع شركة وساطة الوسطى العقارية في المملكة العربية السعودية.

وكان مبنى فندق موفنبيك الرياض سابقًا قد شهد عمليات إعادة تصميم شاملة، وذلك كجزء من المخططات الرامية لإطلاق فندق فوكو الرياض، أحد فنادق مجموعة إنتركونتيننتال. وبدأ الفندق الجديد باستقبال الضيوف القادمين على أن يكون الافتتاح الرسمي خلال شهر نوفمبر.

وشملت عمليات التجديد الواسعة التي شهدها الفندق، تطوير العديد من المرافق التي تضم التصاميم الداخلية الواسعة والمشرقة، والأعمال الفنية العصرية التي تمثل علامة فوكو، إضافة إلى برنامج المكافآت IHG® Rewards Club الخاص بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال، والذي يعد أحد أكبر برامج المكافآت وأكثرها شهرة في قطاع الفنادق، حيث انه يقدم للنزيل مزايا استثنائية ومرونة تامة لكسب النقاط والحصول على عروض لا مثيل لها

ويتيح فندق فوكو الجديد في المملكة لضيوفه فرصة للاختيار من بين 438 غرفة وجناحًا، جهزت جميعها بتلفزيونات الذكية عالية الدقة وخدمة إنترنت واي فاي عالية السرعة. كما يضم الفندق أيضًا العديد من الأجنحة الفخمة ويوفر العديد من الغرف ذات مساحة شاسعة تصل الى ٣٢٠ م م. وسيستفيد الضيوف القادمون بالسيارة إلى فندق فوكو الرياض من مرآب واسع للسيارات، حيث يوفر 400 موقفًا تحت الأرض.

يتميز فندق فوكو الرياض بموقعه في شارع الملك فهد على بعد 30 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي، كما أنه على مقربة من المناطق التجارية الرئيسية في المدينة ومناطق الأعمال وأبرز المعالم ومنها برج المملكة وحي السفارات.

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كما يضم الفندق مجموعة من الخيارات الفاخرة من المطاعم التي تقدم الأطباق الإقليمية والعالمية، وتشمل المأكولات الهندية والإيطالية واللبنانية ومطعم للمأكولات العالمية يلبي احتياجات الضيوف طوال اليوم، بالإضافة إلى شرفة "كابانا " المطلة على المسبح، واستراحة "روتندا". كما يمكن للمسافرين القادمين بقصد العمل استخدام واحدة من غرف الاجتماعات من المجموعة التي تضم ٢٢ غرفة اجتماعات في فندق فوكو الرياض والتي تلبي بكل يسر وسهولة كافة الخيارات من الفعاليات والمؤتمرات، كما تتضمن أيضًا قاعة كبيرة تتسع لأكثر من 1200 ضيف.

وفي تصريح له، أكد باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، على سعادته بحضور علامة فوكو التابعة لمجموعة إنتركونتيننتال إلى المملكة العربية السعودية التي تعد سوقًا محورياً وإضافة بالغة الأهمية بالنسبة لسلسلة الفنادق العالمية: "نحن ملتزمون بترسيخ مكانة العلامات التجارية التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أرجاء الدولة. ومن خلال التعاون مع شركة وساطة الوسطى العقارية، فإننا مسرورون لمواصلة هذا التوسع".

وأضاف بقوله: "تحظى هذه الاتفاقية بأهمية خاصة بالنسبة لنا، باعتبار أنه سيكون أول فندق لعلامة فوكو في الرياض والمملكة، كما أن افتتاح الفندق الجديد سيساهم في تسريع نمو قطاع الفنادق في المملكة من خلال تقديم تجربة لا تنسى وجديدة للضيوف".

بدوره قال معتصم العلاف، مدير عام المنطقة لمجموعة إنتركونتيننتال العالمية: "يسرنا إطلاق علامة جديدة للفنادق من فئة خمس نجوم في السوق تماشيًا مع رؤية 2030 التي أطلقتها القيادة في المملكة، وتقديم مجموعة متنوعة من خدمات الضيافة للمسافرين القادمين إلى الدولة للعمل أو الترفيه. نحن بلا شك نهدف لتقديم أعلى مستوى من المعايير لضيوفنا".

وأضاف: "من الامتيازات التي نفخر بها بلا شك هو برنامج المكافآت الخاص بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال. وبفضل وجود أكثر من 5600 فندق في قرابة 100 دولة حول العالم، فإن برنامج مكافآت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال يوفر خيارات ومزايا أكثر من أي عروض ولاء تقدمها الفنادق الأخرى، حيث يجمع البرنامج أفضل المزايا والخيارات ضمن برنامج واحد يتمتع بالقوة والبساطة والسهولة في الوقت ذاته لفائدة جميع الضيوف. إنها مناسبة هامة للغاية بالنسبة لنا، ويسعدني أن أكون جزءًا من فريق يتسم بالحيوية والنشاط لدى هذه العلامة التي تشكل مرادفًا لتقديم أروع التجارب الفائقة في فنادق فئة خمس نجوم لضيوفنا في الرياض وكافة المواقع حول العالم".