موعد حفل الفنان محمد عساف القادم في الشارقة

كشفت إدارة مسرح المجاز في الشارقة المسؤولة عن استقبال الحفلات الموسيقية والغنائية على مدار العام، عن مهرجان بعنوان "هلا بالمجاز" من المقرر إقامته أوائل العام المقبل، ويشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين.

ونشرت إدارة مسرح المجاز عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، مقطع فيديو يوضح موعد إقامة حفل غنائي للفنان الفلسطيني محمد عساف على منصة المسرح ضمن فعاليات هلا بالمجاز.

من المقرر أن يقيم محمد عساف حفله الغنائي العاشر من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وليست هذه المرة الأولى التي يغنى على مسرح المجاز قد سبق ضمن مهرجان أوائل عام 2019 وقدم باقة من أغانيه وتكلل حفله بالنجاح الكبير.

وأعلنت صفحة مسرح المجاز عن انضمام الفنان محمد عساف الى لائحة الفنانين الذين سيحيون حفلة فنية على هذا المسرح العريق بالإضافة للفنان الأردني عمر العبداللات وميشال فاضل وغيرهم. وفقا لموقع بصراحة.

يذكر أن آخر أعمال محمد عساف، أغنية “كرمالك انت” تتر مسلسل “عروس بيروت”. الأغنية حملت توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل، وحققت نجاح كبير وشهرة واسعة.