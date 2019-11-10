تعرض فنان المصري لوعكة صحية شديدة وهذه التفاصيل

تعرض الفنان المصري هادي الجيار بطل مسلسل الزعيم عادل إمام الجديد "فلانتينو"، لوعكة صحية شديدة ألمت به بشكل مفاجئ نقل إثرها إلى المستشفى على الفور.

فيما قال نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات صحفية وفقاً لموقع المصريون، إنه جرى نقل الفنان هادي الجيار إلى المستشفى بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد إثر إصابته بميكروب في الرئة .

وأشار إلى أن حالة "الجيار" استقرت خلال الساعات الماضية وأنه كان من المفترض أن يخرج من المستشفى إلا أن الأطباء فضلوا بقاءه لفترة بسيطة تحت الملاحظة.

وكان "الجيار" يؤدي بعض المشاهد في مسلسل "فلانتينو" من بطولة الفنان عادل إمام قبل أن يشعر ببعض المتاعب ليذهب إلى المستشفى لمعرفة السبب.