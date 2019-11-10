شاهد: تركي آل الشيخ يصفي حساباته مع الأهلي وجماهيره

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تصفية حساباته مع جمهور النادي الأهلي لكرة القدم المصرية متعهداً بأنه سيتنازل عن القضايا التي رفعها ضد الجماهير الذين أساءوا له وتعرضوا للسجن.

وقال "آل الشيخ" خلال تصريحاته فى فيديو بثه عبر صفحته على الفيس بوك، قائلاً: "احترم القضاء المصرى والقيادة المصرية، واللي تشوفه هو الصح، وهي أحن منى على أولادها، وأنا حقى الخاص متنازل عنه تمامًا، والحق العام سأسعى واللى هقدر عليه هعمله، لكن أهم حاجة يُقال: طال عمره حبيب أمه".

كما وعد آل الشيخ بمساعدة الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديبورتيفو أفيش والذي يتهمه الزمالك بالهروب.

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وجاءت تصريحات الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم خلال جلسته مع عدد من مشجعي الأهلي الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا بعد تدخله وفقاً لصحيفة اليوم السابع.

وقال تركي آل الشيخ في فيديو عبر صفحته على "فيسبوك": "مستعد لإحضار كهربا في دقيقتين"

وواصل "مسافة السكة ويكون كهربا في الأهلي لو وافق مجلس الإدارة ومحمود الخطيب".

ويذكر أن كهربا رحل عن صفوف الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي بداعي أن تعاقده ينتهي في 30 يونيو 2019 دون موافقة ناديه، وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

وأكد كهربا في وقت سابق أنه سيرحل عن فريقه البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لينضم للنادي الذي يريده.