وفاة الدكتور الأردني زيد الكيلاني

أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم السبت، بوفاة زيد الكيلاني أشهر أطباء النسائية والتوليد، في الأردن، عن عمر يناهز الـ 72 عاماً، بعد تدهور وضعه الصحي .

ونعت وزارة الصحة الأردنية الطبيب، مثمنةً دوره الكبير في مجال الطب، وبصمته الميمزة في علاج العقم داخل الأردن، داعيةً له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

ويعد الكيلاني، أحد أهم وأشهر أطباء الأردن في مجال النساء والتوليد والعقم، وهو من مواليد 1938، وحاز على جوائز دولية هامة في الطب، بحسب وكالة عمون الاخبارية.

وكان المرحوم الكيلاني، أول من بدأ في المنطقة بإنشاء مركز للإخصاب، خارج الجسم والحقن المجهري للبويضة المعروف بـ"أطفال الأنابيب"، عام 1983.

تقبل التعازي للرجال في منزل المرحوم الكائن في عبدون بعد صلاة العصر، وللنساء صباحاً في منزل شقيق المرحوم الدكتور روحي الكيلاني قرب الدوار الرابع.