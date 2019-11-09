مشاهدة برنامج ذا فويس الموسم الخامس اليوم بث مباشر

حرص متابعو برنامج المواهب الغنائية ذا فويس 2019، على مشاهدة الحلقة الجديدة من حلقات تجارب الأداء بث مباشر على قناة MBC، حيث تميز الموسم الخامس بالعديد من الأصوات الرائعة.

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حيث حاز برنامج " The Voice" ذا فويز على أعلى نسبة مشاهدات في الوطن العربي ، نظراً لاهتمام الوطن العربي بالمسابقات الغنائية فيه .

وتبث قناة MBC ام بي سي الفضائية برنامج المسابقات الشهير ذا فويز " The Voice " موسم 2019 ، بث مباشر لجمهور ومتابعي البرنامج الغنائي في الوطن العربي .

برنامج ذا فويز 2019 يعرض على شاشة قناة ام بي سي الأولى وام بي سي العراق ، وام بي سي الخامسة ويتم عرض البرنامج بث مباشر وحصري عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد .

برنامج ذا فويز يضم نخبة من طاقم تحكيم جديدة، متمثلة في : "أحلام، وراغب علامة، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي" .

وانطلقت أولى حلقات البرنامج يوم 21 سبتمبر 2019 ، وفيما يلي نتعرف على موعد بث برنامج ذا فويس أحلى صوت 2019 على شاشة قنوات إم بي سي ومواعيد الاعادة .

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يعرض برنامج ذا فويز The Voice 2019 2019 يوم السبت في تمام الساعة 08:30 مساءًا بتوقيت مصر ، الساعة 09:30 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا .

أما موعد إعادة عرض برنامج The Voice 2019 الموسم الخامس على شاشة قنوات MBC

يعرض يوم السبت في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مصر ، و الساعة 12:00 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا .

موعد إعادة عرض برنامج The Voice 2019 الموسم الخامس على شاشة قنوات MBC

يعرض يوم الجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مصر، و الساعة 04:00 بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا .

ويسعى برنامج ذا فويز الغنائي في موسمه الجديد لاختيار أفضل أصوات الغناء في الوطن العربي ، من خلال تدريب المتسابق على الغناء بالشكل الصحيح ، ومن ثم اختيار المتسابق الفائز من خلال تصويت الجمهور له .

في سياق آخر، كشفت أحد أعضاء لجنة التحكيم الفنانة الإماراتية أحلام، عن طلبها في وقت سابق من مجموعة Mbc إلغاء مشاركتها في ذا فويس الموسم الخامس، موضحة أن صديقتها وتوأمها الإعلامية الكويتية فجر السعيد هي السبب وراء ذلك؛ بسبب مرضها الشديد وتلقيها العلاج في أحد مستشفيات باريس.

وقالت أحلام في مقطع فيديو أجرته مع Mbc على هامش تصويرها حلقات برنامج The Voice، إنها كانت تحكم في هذا القرار بقلبها، مشيرة إلى أنها في حياتها الخاصة يكون لقلبها مكانة مهمة في التعامل وبالأخص مع زوجها وأولادها.