أسماء منحة الطوارئ للعاطلين الوجبة الثانية 2019

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة من منحة العاطلين عن العمل للعام 2019 ضمن الوجبات التي تصدرها ضمن منحة الطوارئ للعاطلين عن العمل بواقع ١٠٠الف مستفيد في كافة المحافظات .

وأكدت الوزارة أن الكشوفات الرسمية التي أصدرتها تحتوي على أسماء المشمولين في الوجبة الجديدة من المتقدمين للشمول بمنحة الطوارئ للعام 2019 لمحافظة بغداد وبابل والبصرة والانبار وكركوك وكافة المحافظات العراقية.

أسماء المشمولين بمنحة الطوارئ للعاطلين عن العمل الوجبة الثانية هنـــــا

وطالبت الوزارة العمل من جميع المشمولين التوجه إلى العناوين وكلاء السحب النقدي كل حسب محافظته من هـنــــا

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وفي وقت سابق، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية استمارة التقديم رابط التسجيل في استمارة منحه العاطلين عن العمل 2019 عن العمل للعام 2019 عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

وأوضحت الوزارة أن التقديم على منحة الـ “150” الف دينار للعاطلين عن العمل، يتم عبر استمارة الكترونية، عبر موقع الوزارة،ولن يكون هناك تقديم عبر المجالس البلدية، وذلك لضمان حق الشرائح المشمولة بالتقديم .

الجدير بالذكر أن استمارة منحة العاطلين عن العمل 2019 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة، والبصرة , ذي قار , ديالى , كربلاء , كركوك , ميسان , المثنى , النجف , نينوى , القادسية , الأنبار , بابل , صلاح الدين , السليمانية , واسط , اربيل , دهوك وكافة المحافظات العراقية .