نانسي ونجوى كرم يهنئون المسلمين بمناسبة ذكرى مولد النبوي

يصادف اليوم السبت 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 م ،١٢ ربيع الأول ١٤٤١ هـ ذكرى مولد النبوي الشريف، وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية بهذا اليوم، وتشهد منصات التواصل الاجتماعي العديد من مظاهر الاحتفال.

حيث حرص العديد من رواد والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي والفنانين، على تقديم التهنئة احتفالاً بذكرى مولد النبوي الشريف، مع نشر أدعية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرة ذاتية عن حياته.

ومن بينهم قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر وقالت: "كل سنة وانتو بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يا رب السلام والاستقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شي بتتمنو".



أما الفنانة نجوى كرم هنئت عبر حسابها الشخصي وغردت قائلةً: "ينعاد على كلّ الأمّة العربية بالخير والسلام".