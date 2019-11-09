أنغام تسبب صدمة لوالدها تدفعه لإعلان وفاته

ذهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من منشور صادم وحزين نشره الملحن المصري محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام يعلن فيه عن وفاته داعياً لتقديم التعازي والمواساة لأبنائه.

وقال الملحن عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي :”قدّموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سبباً في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمد لله”.

و في التفاصيل التي يعتقد أن تكون هي سبب هذا المنشور الحزين، فقد أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ناجحاً في مهرجان الموسيقى العربية، ولكنها رفضت أن تؤدي أي أغنية من ألحان والدها رغم أن الجمهور طالبها مراراً وتكراراً بغناء “الركن البعيد الهادي” وفقاً لصحيفة القدس العربي.

وقد رجّح روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أن يكون رفض أنغام الغناء لوالدها سبباً من أسباب كتابة هذا المنشور الغامض.