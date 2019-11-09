تراند اليوم : زوجة رياض محرز الخائنة عاهرة في نظر الجزائريين – وثيقة

بعد إتهامها بخيانة زوجها اللاعب العالمي، رياض محرز مع ملاكم أمريكي، قالت عارضة الأزياء الهندية، ريتا جوهال، أنها تلقت المئات من الرسائل المسيئة لها.

ونشرت جوهال اليوم، بعض الرسائل التي بدأت تتلقاها مؤخرا، وجاء في إحداها: (أنت عاهرة.. لولا أنك أم لأطفال محرز لصليت من أجل أن تصابي بمرض السرطان).

وكانت صحيفة (ميرور)، نشرت منذ ساعات، ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي.

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.