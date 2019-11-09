شاهد: شجار عنيف بين معلم وطالب في أحد المدارس بالكويت

أظهر مقطع فيديو تم تسريبه ، اعتداء معلم بشكل وحشي على أحد الطلاب وسط تبادل ألفاظ مسيئة وضرب بعد سجال بين الاثنين في ساحة أحد المدارس بدولة الكويت.

مقطع الفيديو أظهر حدوث سجال بين المعلم والطالب ، حيث وبخ المعلم الطالب وقام بحسبه من يديه ليرد عليه الأخير بألفاظ مسيئة جدا ، الأمر الذي دفع المعلم بضرب الطالب وسط محاولات لعدد من المتواجدين بغض الشجار.

وحسب صحيفة الجريدة الكويتية قالت مصادر تربوية، أن الإجراءات المتخذة تجاه مثل هذه الحادثة ستطول كلاً من المعلم والطالب، ”حيث سيخضع الطالب لمجلس نظام في المدرسة لمحاسبته على الألفاظ التي قالها للمعلم“.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة من قبل النشطاء وسط تباين واضح في الآراء بين من انتقد تصرف المعلم بشدة ، مطالباً بمعاقبته لتعديه بهذا الشكل على الطالب وبين من انتقد سلوك الطالب وردِه على معلمه بألفاظ بذيئة.