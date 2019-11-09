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الرئيسية » منوعات » xn**nفضحية رانيا يوسف وخالد يوسف ..شاهدة الان فضيحة خالد يوسف ورانيا يوسف
أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن برومو برنامجها الجديد الذي يحمل اسم “المزيد عن رانيا”، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وكتبت الفنانة المصرية:” انتظروا رانيا يوسف بشكل مختلف تكشف، تفاصيل حياتها في برنامج المزيد عن رانيا”.
وأوضحت: “يذاع البرنامج كل يوم خميس في الساعة الثامنة”
يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف تعرضت خلال الأيام الماضية، لحملة اعلامية مكثفة، على إثر انتشار فيديو مزعوم لها برفقة المخرج المصري خالد يوسف، الأمر الذي دفعها للخروج على الاعلام وتهديد كل من ساهم في نشر أخبار كاذبة عنها.
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2019-02-05
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