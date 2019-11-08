تراند اليوم : سما المصري بحمالة صدرها فقط في الحمام – صورة

كالعادة، نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها كلها إثارة وإغراء، ولو كانت واحدة من عائلتنا لكنا شعرنا بخجل بسبب تصرفاتها غير الواعية، ولم تعرف كيف تستخدم السوشيال ميديا بطريقة ذكية وانجرت وراء سلبيات هذه المواقع، وستكون متضررة كثيرًا ان طُبق القانون في مصر حول الإحتشام في الأماكن العامة.

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وفي آخر صورة نشرتها، ظهرت بالـ Baby doll وأصرت على اظهار حمالة صدرها فقط دون أن ترتدي بلوزة أو تيشيريت لإخفاء جسدها، كما تفعل كل المشهورات المحترمات.

سما كانت ستبقى أذكى لو تعلمت من الفاشينيستات كيف تتصرفن على السوشيال ميديا وكيف تحققن أرباحًا طائلة بعيدًا عن الإغراء والإثارة وعرض أجسادهن.