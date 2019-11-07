تراند اليوم : لاول مره تسريب فيديو غادة عبد الرازق مع خالد يوسف – فيديو

تحل الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج (عايشة شو) الذي يعرض عبر شاشتي (النهار)، و(القاهرة والناس)، في ثاني حلقات البرنامج بعدما كانت أصالة ضيفة الحلقة الأولى منه.

تحدثت مقدمة البرنامج التونسية عائشة عثمان، عن استضافتها لغادة ومحاولتها استدراجها للحديث عن ما سمي بفضيحتها مع المخرج خالد يوسف، لكن غادة كانت ذكية تماماً ورفضت الحديث عنه.

قالت عائشة: (تجنبت غادة الحديث عن المخرج خالد يوسف، كنت استدرجها حواريًا بصعوبة، أبدت سعادتها بمسلسلها الرمضاني المقبل، وحرصت على عدم الخوض في المشاكل عند سؤالها عن أشخاص معينة).

برومو حلقة غادة عبد الرازق في عايشة شو تشاهدونه هنا: