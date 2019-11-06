تراند اليوم : قياس النتائج برقم الهويه 1441 .. نتائج القدرات العامة الورقي الفترة الأولى لعام 1441

السعودية- الخليج 365/ أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم نتائج قياس النتائج برقم الهويه 1441 “الورقية” للبنين والبنات، من موقع المركز القياس والتقويم عبر الانترنت ، لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين الراغبين بالاطلاع على نتائج القدرات ونتائج التحصيلي للعام 1441 حصريا.

استخرج نتيجة قياس 1441 المعرفية مباشرة من موقع قياس والتقويم ، والتي اعلن عنها مركز القياس والتقويم قبل قلل لجميع طلاب الممملكة العربية السعودية الذين خاضوا اختبارات قياس المعرفية.

حيث نوافيكم بجديد نتائج قياس 1441 روابط الاستعلام ودرجات قياس، فقد أصدر مركز قياس المركز الوطني للقياس والتقويم، اليوم جميع نتائج اختبار ‫القدرات العامة الورقيّة للفترة الثانية لجميع المتقدمين رسميا عبر موقع الالكتروني لمركز قياس والتقويم.

هذا وبامكانكم قرائنا الكرام الاطلاع على كاقة نتائج قياس برقم المدني للعام 1441 لجميع المتقدمين من خلال الرابط التالي، كل ماعليكم هو الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج قياس بكل سهولة ويسر.

يذكر أن إختبار قياس ، لا يوجد فيه أي نجاح أو رسوب ، ولكن يحصل الطالب من خلاله على درجة (أقصاها 100درجة) ، هذه الدرجة لها وزن معين عند الجهة التي يتقدم إليها الطالب للحصول على وظيفة.

ويجب عدم مقارنة درجة الاختبار قياس بنسبة الثانوية العامة أو الاختبارات الأخرى فكل اختبار له أهدافه المحددة، فالمهم هو موقع الطالب بين الطلبة الذين دخلوا اختبار قياس، حيث يتم الاحتساب كالتالي :-

درجة الطالب موقع الطالب

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81 فأكثر ................................. أعلى 5% من الطلبة

78 فأكثر ................................ أعلى 10% من الطلبة

73 فأكثر ............................... أعلى 20% من الطلبة

70 فأكثر ............................... أعلى 30% من الطلبة

65 ……….............................. الـمــتـوســـــط

60 فأقل ............................... أقل 30% من الطلبة