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تراند اليوم : بعد فيديوهاتها الجنسية.. رنا هويدي وفيديو جديد

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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عادت المذيعة المصرية ذات الأصول التونسية، ، للظهور مجدداً، عبر السوشيال ميديا، بعدما أخلت المحكمة سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 3 آلاف دولار، لتورطها في قضية فيديوهات إباحية مع المخرج .

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هويدي نشرت فيديو كلّه إثارة وإغراء وتجاهلت فضيحتها وزج اسمها في قضية الفيديوهات الجنسية مع خالد، وتكمل حياتها بشكل طبيعي، وكأن شيئًا لم يكن، أو أنها تصر على إنكار هذه المرحلة الصعبة من حياتها.

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تعرّضت لإنتقادات كثيرة، والبها البعض بعدم إعتماد هذه الحركات مجددًا، على الأفقل حتى تنسى العالم فعلتها وقضيتها.

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