منوعات

+18 || فيديو علا غانم وخالد يوسف المسرب 26-9-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرب زاعمن بأنه يعود للفنانة المصرية مع المخرج المصري .

حيث أثار الفيديو المسرب موجة جدل كبير ، حيث انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى قسمين قسم من شجب واستنكر وطالب بمحاسبة علا غانم وخالد يوسف ، والجزء الأخر تسائل عن حقيقة هذا الفيديو .

فيما أوضح آخرين بأن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي الراقصة كميليا وليست علا غانم .

Advertisements

هذا وأكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الامر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها الى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة .

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة وشيماء الحاج  ورانيا يوسف .

نشكركم لاهتمامكم لـ قراءة ومتابعة كل جديد عن +18 || فيديو علا غانم وخالد يوسف المسرب 26-9-2019 على دوت الخليج ونؤكد عليكم بان محتوي موضوع الخبر تم كتابته بواسطة مداد وقد قام فريق التحرير في موقع دوت الخليج بالتحقق منه او ربما تم نقل او الاقتباس منه ونتمنى لكم كل التوفيق في سعيكم

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا