تراند اليوم : بالفيديو : بعد سجنها بسبب خالد يوسف.. المذيعة المصرية تعود بكلمة "نابية"!

الخليج 365 :- نشرت المذيعة المصرية رنا هويدي، عبر حسابها على "إنستغرام"، أولى تعليقاتها بعد خروجها من السّجن.

ولفتت الأنظار باستفزازها المتابعين حين نشرت صورة لوشم نقش على ظهرها وحمل عبارة "من منكم لا خطيئة فليرجمني بحجر"، وأرفقت الصورة بتعليق معلنة عودتها بكلمة نابية ومؤكّدة أنّ الوشم يعود إليها.

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كذلك ظهرت المذيعة في فيديوهَيْن لها مع أحد الأطفال وهي تقوم بملاعبته وتقبيله.

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وعلقت عليه: "الأطفال فعلاً أحباب الله. ماشاء الله تبارك الرحمن ربنا يخليك لأهلك يا قلبي انت علاوي حبيبي". وأضافت: "ما شاء الله تبارك الرحمن الله أكبر. الحب كله علاوي القمر الجزء التاني. لولو أخيراً رضي عني",وفق لبنان 24.

ويشار إلى أنه تم إطلاق سراح رنا بناء على قرار أصدرته المحكمة منذ أيام قليلة. وجاء هذا بعد حبسها لمدة 5 أشهر بتهمة التحريض على الفسق على إثر انتشار فيديو خادش للحياء نسب إليها وإلى المخرج المصري خالد يوسف.