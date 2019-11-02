تراند اليوم : نتائج السبر ٢٠٢٠ رابط نتائج السبر في سوريا 2019 حسب الاسم ( نتائج الترشيحي ٢٠٢٠ ) علوم للجميع

أعلنت وزارة التربية السورية أن نتائج سبر اختبار الترشح لطلاب البكالوريا في سوريا الدراسة الحرة ستصدر خلال ساعات. وقال وزير التربية السوري،يسعدنا أن نعلن لأبنائنا الطلبة وللمواطنين الأعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة نتائج اختبارات الترشيح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام /2019/ ، والتي تم التوصل إلى إعدادها بكل دقة وموضوعية من خلال جهود متواصلة قام بها العاملون جميعاً في وزارة التربية وبخاصة في مديرية الامتحانات ومركز الحاسب لإعداد النتائج العامة وفي مديريات التربية حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم.

وبلغ عدد المسجلين لهذا الاختبار /48472/ طالباً وطالبة منهم /7648/ في الفرع العلمي و/40824/ في الفرع الأدبي

1- الفرع العلمي:

ـ بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي /6986 / طالباً وطالبة نجح منهم /3914/ طالباً وطالبة ونسبة النجاح مقدارها /56.03%/.

2- الفرع الأدبي:

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ـ بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي /37133/ طالباً وطالبة نجح منهم /22299/ طالباً وطالبة وبنسبة نجاح /60.05%/.

– وقد تم نشر هذه النتائج على موقع الوزارة في شبكة الإنترنت تشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة ، ويمكن الحصول على هذه النتائج من خلال الدخول إلى :

وأضاف وزير التربية أن نتائج هذا الاختبار تثبتت جدية الراغبين من الطلبة الأحرار بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي- الأدبي)،الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الهدر والإسهام في ضبط العملية الامتحانية العامة على نحو أفضل، وإلى رفد المجتمع بمخرجات ذات معارف ومهارات جيدة، حيث أن هذا الاختبار شكّل دافعاً لالتزام الطلاب في مدارسهم، والحدّ من التسرب في التعليم المهني.

وأشار بأن الطالب الناجح في هذا الاختبار يتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة في المحافظة التي تقدم بها للاختبار حصراً وبالفرع الذي اختاره في طلبه،وعلى الطالب الناجح بالاختبار مراجعة دائرة الامتحانات للحصول على إشعار النجاح والتسجيل خلال /30/ يوماً من صدور نتائج الاختبار، وأخيراً أتقدم بالشكر للزميلات والزملاء العاملين في وزارة التربية الذين بذلوا ويبذلون جهوداً كبيرة في سبيل طلابهم ووطنهم ، وأبارك للأبناء الطلبة و ذويهم نجاحهم في هذا الاختبار، وأدعو من لم يحالفهم التوفيق إلى الجد و المثابرة : فالوطن ينتظر أبناءه.

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