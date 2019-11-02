شاهد: اسما شريف منير تلقى هجوماً كاسحاً على فيسبوك بسبب الشعراوي

أثارت اسما شريف منير نجلة الفنان المصري شريف منير زوبعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تناولها منهج الداعية الإسلامي متولي الشعراوي بانتقاد وهجوم واصفة إياه ب "المتطرف" فانهالت عليها التعليقات والردود الساخطة ما جعلها تتصدر محرك البحث "غوغل".

و تعود التفاصيل الأولى للقصة حينما نشرت اسما شريف منير منشورا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت اسما شريف منير: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".





ثم نصحها بعض المتابعين بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلةً: «طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت».

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ومن ثم بدأ الهجوم الكبير على اسما شريف منير في التعليقات والمنشورات رداً على انتقادها للشيخ الشعراوي ما دفعها للاعتذار على الفور عبر حسابها في فيسبوك حيث قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم كلامي علي أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد".

إلا أن رواد موقع فيسبوك ومتابعيها لم يرق لهم الاعتذار واستمروا في توجيه الاتهامات والانتقادات لها ما دفها لإغلاق حسابها في فيسبوك وفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية.





و يذكر أن اسما شريف منير، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج «أنا وبنتي»، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.